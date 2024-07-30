Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, BirGün’de “Gelir adaletsizliği öldürür: Servet vergisi şart” başlıklı bir yazı yazdı.

Kozanoğlu yazısında şunları söyledi: “Gelir dağılımı bozuk; zenginlerin serveti artarken ortalama yurttaşın refahı yerinde sayıyor, hatta geriliyor; teraziyi dengeleyebilmek için bu fahiş servetlere servet vergisi uygulamak gerekmez mi? Elbette gerekir. Ekonomik eşitsizlikler artınca sağlığımız bozulur, ruh halimiz kötüleşir. Toplumda ölüm oranları yükselir, kronik hastalıklar yaygınlaşır, cinayetler dahil şiddet vakaları tırmanır. Ekonomik adaletsizliğin derinleştiği toplumlarda gösteriş merakı, tüketim çılgınlığı, buna bağlı çevre tahribatı gözlemlenir. (...) “Zenginin parası züğürdün çenesini yorar” gibi klişeleri unutmakta yarar olduğunu söyleyelim. Servet vergisi talebini ısrarlı biçimde sendikalarla, meslek kuruluşlarıyla, ekonomi ve maliye uzmanlarıyla işbirliği içerisinde dile getirelim. Uygulanabilir, toplumun vicdanında karşılık bulacak somut bir servet vergisi önerisini Türkiye kamuoyunun değerlendirmesine sunalım.” Haber Merkezi

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