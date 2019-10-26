PROF. DR. HÜSEYİN HATEMİ, TOPLUMDAKİ DÖNÜŞÜMÜN ANCAK SEVGİYLE OLACAĞINI BELİRTEREK, TÜRKİYE’DE BİR SEVGİ SEFERBERLİĞİNE İHTİYAÇ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

MEDİNE-İ FAZILA’DA ZULÜM YOK

Hukuk profesörü Hüseyin Hatemi, İlâhî sevgi temeline dayanan devlet yapılarının, toplumsal depremlere karşı dayanıklı ola-cağını belirterek, “Bir sevgi seferberliğine, sevgiye uyanışa ihtiyacımız vardır” dedi. Adaletin sevgiden kaynaklığını vurgulayan Hatemi, “Medîne-i Fâzıla yönetiminde zulme yer yoktur” dedi.

HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ İÇİN

HATEMİ dünkü yazısında şunları yazdı; “Hukuk Devleti seferberliğinin ilk hamlesi olarak mağdurların göreve iadesi, suçlu olmadıkları halde mahkûmiyet kararı verilenlere yargılamanın iadesi hakkı verilmesi, ancak darbe girişimine bilinçli katılan fesatçıların mahkûm edilmesi hayırlı bir başlangıç olur.”

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Sevgi seferberliğine ihtiyaç var

Hukuk profesörü Hüseyin Hatemi, Türkiye’de bir sevgi seferberliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Prof. dr. Hüseyin Hatemi, Karar’da yayınlanan dünkü yazısında 1982 Anayasasını aratmayacak yeni bir anayasa hazırlanmasını da teklif etti. Prof. Dr. Hatemi’nin yazısının bir bölümü şöyle: “İlâhî sevgi temeline dayanan devlet yapıları, toplumsal depremlere karşı dayanıklı olur. Ne var ki toplumda sevgi değil, bencillik; ihtiras, hased ve kin hâkim olursa, sağlam temele dayanan bir yapı kurulabilse dahi, kötülük güç kazanınca Hukuk Devleti yapısı için de yıkım kararı çıkartılabilir. Toplumsal dönüşüm ancak sevgiyle olur. Doğru anlamıyla Hukuk Devleti, Hak Devleti; Adalet Devletidir.”

Adalet sevgiden kaynaklanır

Hatemi, Hukuk Devleti düzeninin adalet düzeni olduğunu ifade ederek “Bir sevgi seferberliğine, sevgiye uyanışa ihtiyacımız vardır. Ancak toplumumuzda bu ihtiyacı bilinçli (şuur) ve vicdanlı olarak duyan kaç kişi vardır acaba? Bazı kişiler, bu ihtiyacın açıklanmasını bile dinsizlik sayarlar. Diğer bir kısım halk da “gericilik, çağdışılık, dincilik” olarak nitelerler. Hukuk devleti düzenine erişememiş toplumlarda düşünce açıklama hürriyeti de kağıt üzerinde kalır, bazı toplumlarda kâğıt üzerinde ifadesi bile hücum vesilesi olur. Medîne-i Fâzıla (Hukuk Devleti), düzeni ilâhî sevgi temeline dayandığı için, adalet düzeni demektir. Adalet sevgiden kaynaklanır. Medîne-i Fâzıla yönetiminde zulme yer yoktur, verilen zararların giderimi ilkesi vardır” dedi.

1982 Anayasasını aratmayacak yeni bir anayasa şart

“Hukuk Devleti seferberliğinin ilk hamlesi olarak mağdurların göreve iadesi, suçlu olmadıkları halde mahkûmiyet kararı verilenlere yargılamanın iadesi hakkı verilmesi, ancak darbe girişimine bilinçli katılan fesatçıların mahkûm edilmesi hayırlı bir başlangıç olur. Ardından da 2007 seçiminden sonra girişilen ve “başsavcı darbesi” ile akîm kalan “Hukuk Devleti Anayasası” yapılabilmelidir. Kesinlikle biliyorum ki buna karşı çıkılacaktır. Ne var ki söylemek zorundayım. 12 Eylül darbecilerinin talimatıyla yazılan ve halkın özgür iradesiyle kabul edilmeyen Anayasa, Hukuk Devleti düzenini tam anlamıyla sağlayabilecek bir Anayasa değildir. Ancak, yeni bir Anayasa 1982 Anayasası’na rahmet okutacak nitelikte çıkarılacak ise hiç çıkarılmaması evlâdır.”