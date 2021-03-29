Sicili kabarık

Lüks otomobilde uyuşturucu kullanırken görüntülenen AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’nun yükselişine, Sayıştay raporları ışık tuttu.

Gündem pudra şekeri Ayvatoğlu’nun, Kastamonu Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ile “Başkan’ın Özel Kalemi” görevlerini yürüttüğü yıllarda belediye, müdürlük kadrosuna sınavsız, özel kalem müdürlüğü kadrosuna ise usulsüz atamalar yapmış. Sayıştay denetçileri, Kastamonu Belediyesi’nin 2014 yılı hesaplarını incelerken, belediyenin müdür kadrosuna yapılan atamanın sınavsız gerçekleştirildiğini fark etti. İdareye, müdür kadrosuna yapılacak atamaların, “Görevde yükselmeye tabi” bir unvan olduğu hatırlatılarak, Belediye Başkanı onayının bu kadroya atama yapmak için yeterli olmayacağı vurgulandı. BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Ayvatoğlu’nun uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, AKP Söke İlçe Örgütü’nde de ‘uyuşturucu krizi’ yaşanıyor. Önceki dönem Söke Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Başkanı olan Y.Ç.’ye, uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı ve olayın gizlendiği ortaya çıktı.

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