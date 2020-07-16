Siirt - Pervari'den acı haber

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı. Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehadet haberi ailesine ulaştırıldı Hastanede şehit olan özel harekat polisi Muhammet Demir'in şehadet haberi Sivas'ta yaşayan ailesine ulaştırıldı. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Muhammet Demir'in şehadet haberini, Mevlana Mahallesi'nde yaşayan babası İbrahim ve annesi Dilber Demir'e verdi. Şehidin babasının yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı. Metanetini koruyan 5 çocuk babası İbrahim Demir, sözün bittiği yerde olunduğunu söyledi. Teröre lanet okuyan Demir, "Vatan için canım kurban olsun. Allah o lanetlerin başına bela ve musibet yağdırsın. Türkiye ve vatan düşmanı şerefsizler, vatanı ve milleti koruyan çocuklarımızı şehit ediyorlar. Yerin, göğün laneti onların tepesine yağsın. Allah onların yurtlarını ve yuvalarını dağıtsın." dedi. Öte yandan, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, telefonla aradığı şehit babasına başsağlığı diledi. Şehidin Afra adında 2 yaşında kızı olduğu öğrenildi. AA

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