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13 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Silah sayısı 10 yılda 10 kat arttı

12 Ekim 2024, Cumartesi 23:46
UZMANLARA GÖRE ATEŞLİ SİLAHLAR İLE İŞLENEN SUÇLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ RUHSATSIZ SİLAHLARLA GERÇEKLEŞİYOR.

Mersin Milletvekili Talat Dinçer, her geçen gün hızla artan ateşli silah ve kesici alet edinmenin büyük bir güvenlik sorunu haline geldiğini vurgulayarak, can güvenliğini ciddi şekilde tehdit eder hale geldiğini söyledi. Dinçer bu konuda Meclis’e kanun teklifi sundu. Türkiye’de bireysel silahlanmanın oldukça kolay olduğunu söyleyen Dinçer, “Artık günümüzde e-ticaret yolu ile de ulaşılmaktadır. Ateşli silahlar ile işlenen suçların büyük bir bölümü ruhsatsız silahlarla gerçekleşmektedir. AKP Hükümeti döneminde ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısı son 10 yılda yaklaşık 10 kat artmıştır” ifadesini kullandı.

Bu bir katliam

Dinçen Kanun teklifinin gerekçesinde şunları söyledi: “2021’in ilk altı ayında 131 kişi, 2022’nin ilk altı ayında 164 kişi, 2023’ün ilk altı ayında 147 kişi, 2024’ün ilk altı ayında ise 205 kadın saldırı sonucu vefat etmiştir.  4 Ekim 2024’de yaşanan vahşette, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli 19 yaşındaki iki genç kız kesici alet ile hunharca katledilmiştir. Umut Vakfı’nın yaptığı açıklamada son 10 yılda meydana gelen 34,197 silahlı şiddet olayında toplam 21,434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31,207 kişinin ağır yaralandığını belirtmiştir. Her gün buna benzer haberler yazılı ve görsel basında yer almaktadır. Bu bir katliamdır” Dinçer, gerekçesinde “Bireysel silahlanmanın zorlaştırılması gerektiği, ruhsatsız silah bulunduran, taşıyan kişilerin yakalandığında hapis cezasının uygulandığı, silah ruhsatı işlemlerinde sağlık kontrollerinde tek bir hekimin sorumluluğunda olmadığı, Caydırıcı cezaların uygulanıp şiddet olaylarının önlenmesi hedeflenmiştir” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

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