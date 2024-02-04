Siz de hapiste olabilirdiniz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mahkeme kararı ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mahkeme kararı ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi. Yeneroğlu’nun paylaştığı karara göre, personel bilgi dosyasında “FETÖ terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı” ifadesi bulunan bir kişinin açtığı davada, başvurucunun kardeşi nedeniyle “FETÖ terör örgütü ile iltisaklı” kabul edilmesine karar verildi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, karara yer verdiği paylaşımında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a kardeşi Yahya Tunç’un kardeşinin FETÖ davasında yargılandığını hatırlatan Mustafa Yeneroğlu, “FETÖ iltisakı ve irtibatı nedeniyle kapatılan bir derneğin kurucu üyesi olan, pek çok kez Bylock programını kullanması nedeniyle kaydı bulunan kardeşiniz, 2017 yılında etkin pişmanlıktan faydalanıyor ve hakkında ‘ceza verilmesine yer olmadığı kararı’ veriliyor. Elbette bu fiillerin hiçbiri tek başına suç teşkil etmiyor. Ancak sizdeki ve kardeşinizdeki ‘iltisak’ geçmişinin onda birine sahip olmayan, vaktiyle sadece sizinle aynı derneklerde, aynı sohbet gruplarında, aynı ‘cemaat’ ortamlarında bulunmuş on binlerce masum insan terör örgütü üyeliğinden yıllardır hapis yatıyor” dedi.

Anlamakta zorlanıyorum

“Savcılıklarda terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 2 milyon soruşturma açıldı” diyen Yeneroğlu, “Bu kadar zalim bir yönetimde size Adalet Bakanı olmak ve bu zulme bekçilik yapmak nasip oldu. Bu duruma insan mutlu olabilir mi, bilemiyorum... Eminim size ve kardeşinize bu hukuksuz muamelelerin yapılmasını istemezdiniz! Siz bu ülkenin Adalet Bakanı’sınız. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Bazen gerçekten anlamakta zorlanıyorum.” ifadelerini de kullandı.

Haber Merkezi