Son 24 saatte 95 vatandaşımız daha vefat etti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu 95 kişinin vefat ettiıi, toplam vaka sayısının 52 bin 167, can kaybının ise 1101 olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu 95 kişinin vefat ettiği, toplam vaka sayısının 52 bin 167, can kaybının ise 1101 olduğu belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor." dedi. Tanıda daha hızlı olunduğunu ve tedavinin erken başladığını belirten Koca, "Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte." ifadesini kullandı. AA

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