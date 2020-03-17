Son iki haftada 147 bin sığınmacı Yunanistan'a geçiş yaptı

Edirne Valiliği, sığınmacı hareketinin başladığı günden bu yana Yunanistan'a 147 bin 132 sığınmacının geçiş yaptığını duyurdu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Edirne'de geçen yıl yakalanan 126 bin 827 düzensiz göçmenin İl Göç İdaresi bünyesindeki geri gönderme merkezlerine alındığı anımsatıldı. Bu yıl 27 Şubat'tan itibaren Türkiye'nin farklı bölgelerinden sınır hattına göçmen akını başladığı ifade edildi. Sınır hattında bulunan birliklerin Yunanistan'a geçişleri Edirne Valiliği'ne bildirdiğine vurgu yapılan açıklamada, "27 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar, Edirne il sınırlarından Yunanistan’a 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından 55 bin 904 ve 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından da 91 bin 228 olmak üzere toplam 147 bin 132 düzensiz göçmen geçiş yapmış olup, geçişler halen devam etmektedir." denildi. AA

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