'Son Şahitler’den Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle yâd ediyoruz

Hakkı Yavuztürk, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin ömrünün son yedi senesinde Risale-i Nur’ları tanıyarak ona talebe olma şerefine nâil oldu. On sekiz yaşında, bir parkta otururken haşirle ilgili kitap okuyan gençleri görüp Risale-i Nurlarla tanıştı.

Haşir Risalesi’ni, Küçük Sözler’i, Gençlik Rehberi’ni okuduktan sonra bu kitaplarla daha da yakından meşgul olmak isteyen Yavuztürk, 1953 yılında Bediüzzaman Said Nursî’yi ziyaret eder. Üstad, Hakkı Ağabey’e; “Seni talebeliğe kabul ediyorum. Risale-i Nur’ları çok oku!” deyince daha da şevklenerek Kur’ân hattı ile bazı Risaleleri yazmaya başlar. Hakkı Yavuztürk kimdir? Gazetemiz yazarlarından Yasemin Güleçyüz’ün babası olan Hakkı Yavuztürk, 1934’te Kemalîye’de doğdu. Emekli sağlık memuru olan Yavuztürk, memleketin çeşitli yerlerinde hizmet etti. Nur Müellifi’ni müteaddit defalar ziyaret edip, dersinde bulundu. 5 Ocak 2007’de Hakkın rahmetine kavuşmuş ve Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmişti.

Okunma Sayısı: 320

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.