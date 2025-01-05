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'Son Şahitler’den Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle yâd ediyoruz

05 Ocak 2025, Pazar 18:30
Hakkı Yavuztürk, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin ömrünün son yedi senesinde Risale-i Nur’ları tanıyarak ona talebe olma şerefine nâil oldu. On sekiz yaşında, bir parkta otururken haşirle ilgili kitap okuyan gençleri görüp Risale-i Nurlarla tanıştı.

Haşir Risalesi’ni, Küçük Sözler’i, Gençlik Rehberi’ni okuduktan sonra bu kitaplarla daha da yakından meşgul olmak isteyen Yavuztürk, 1953 yılında Bediüzzaman Said Nursî’yi ziyaret eder. Üstad, Hakkı Ağabey’e;  “Seni talebeliğe kabul ediyorum. Risale-i Nur’ları çok oku!” deyince daha da şevklenerek Kur’ân hattı ile bazı Risaleleri yazmaya başlar.

Hakkı Yavuztürk kimdir?

Gazetemiz yazarlarından Yasemin Güleçyüz’ün babası olan Hakkı Yavuztürk, 1934’te Kemalîye’de doğdu. Emekli sağlık memuru olan Yavuztürk, memleketin çeşitli yerlerinde hizmet etti.

Nur Müellifi’ni müteaddit defalar ziyaret edip, dersinde bulundu. 5 Ocak 2007’de Hakkın rahmetine kavuşmuş ve Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmişti.

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