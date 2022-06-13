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14 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Sonbaharda seçim olur

13 Haziran 2022, Pazartesi 23:22
Ekonomik krizin ortaya çıkardığı sonuçlardan dolayı erken seçim tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 2023 yılında gerçekleşeceğini ve bu tarihin öne alınmayacağını açıkladı. Ancak bu açıklama da tartışmaları sonlandırmadı.

MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar sosyal medya hesabından erken seçim tartışmaları hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim planını değerlendiren Sencar, “Amacı öncelikle muhalefeti belirsizliğe itmek ve hazırlıksız yakalamaktır. İkinci olarak istediği kişinin rakibi olmasını sağlamaya çalışmaktır. Bakalım muhalefet Erdoğan’ı ne kadar tanımış 20 yıllık iktidarından sonra.” ifadelerini kullandı.

Değerlendirmesini sürdüren Sencar, “Eldeki verilerden ve aktörlerin bildiğimiz özelliklerinden hareketle bu yıl sonbaharda erken veya baskın seçimin olacağını düşünüyorum. Erdoğan’ın Haziran 2023’ten söz etmesi muhalefeti istediği istikamette yönlendirme amaçlıdır diye düşünüyorum.” sözleriyle Erdoğan’ın rakiplerini yönlendirmeyi amaçladığını da aktardı.

Haber Merkezi

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