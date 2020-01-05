Sorunlar diplomasi ile çözülmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ortadoğu’daki sorunların diplomasi ile çözülmesi gerektiğini söyledi.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan, “Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz” programında konuştu. Kılıçdaroğlu, Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili, “Kasım Süleymani öldürüldü, İran’ın önemli bir askerî, Ortadoğu’da etkin bir kişiydi. Ortadoğu’da yeni bir kanlı sayfa açılabilir. Türkiye’nin Ortadoğu politikasının 180 derece değiştirip barış eksenli bir çizgiye oturtması gerekiyor. Ortadoğu bir bataklıktır. Hiçbir hükümet Ortadoğu bataklığına girmemiş, hakem olmuştur. Bataklıktan tehlikeli sinyaller geliyor. Dünya diken üstünde. Bu konuda dikkatli ve tutarlı bir politikaya ihtiyaç var. ABD’nin de yaptığı yanlıştır. Bir ülkenin komutanını öldürmek diplomasiyi yok etmek, ülkeler arası bir çatışmaya zemin hazırlamaktır. Çatışma en son başvurulacak şeydir” dedi.

Hepimizin düşünmesi lâzım

Kılıçdaroğlu Libya Tezkeresine değinerek şunları söyledi: “Ortadoğu ile tarihsel bağlarımız var. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Ortadoğu’ya bulaşmadı. Türkiye Ortadoğu’da hakem konumundaydı. Orada sorun çıkarsa Türkiye’nin kapısını çalarlardı. Türkiye taraf oldu, hakem konumunu kaybetti. Şimdi çocuklarımızı Libya’ya gönderiyorlar! Devleti yönetenlerin kendi tarihlerini bilmesi lâzım. Devlette liyakat nedir bilmeleri lazım. Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağını Cumhurbaşkanı, vali, büyükelçi taşır. Ayakkabı-çikolata kutusunda rüşvet alan birini büyükelçi tayin ederseniz Türkiye’ye nasıl bakarlar? Ben buna isyan ediyorum. Bu ülkede hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin herkes isyanda. Bizim sınırlarımız pergelle çizilmedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını kan dökerek aldık. Her karışında şehit kanı var. Türkiye nasıl bu noktaya geliyor, hepimizin düşünmesi lazım. Bu soruna hep birlikte eğilmeliyiz.”

Türkiye’nin hak ettiği bir tablo değil

Ekonomideki sorunları anlatan Kılıçdaroğlu, “21. yüzyılın Türkiye’sinde kişi başına aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyondan fazla. Bununla nasıl geçinilir? 2 bin TL’nin altında emekli aylığı alanların sayısı 6 milyondan fazla. Emekli için ikramiye konusunda ısrar etmeseydik o bile olmayacaktı. Bu emekli nasıl geçinecek? Bin TL’nin altında alan 847 binden fazla kişi dul ve yetim aylığı alıyor. İlk 9 ayda elektrik borcunu ödeyemeyen 3 milyondan fazla. Kışın ortasında elektrik borcunu ödeyemeyen babanın halini düşünün. Aynı dönemde doğalgaz faturasını ödeyemeyen kişi sayısı 710 binden fazla. İşsizlik 8 milyonu aştı. Bu tablo 21. yüzyıl Türkiyesi’nin hak ettiği bir tablo değil. Bunları vicdanınızın bir kenarına koyun. Kocası asker olan, camı kırık olan bir kadının çocuğu Konya’da soğuktan öldü. Birileri beyler gibi yaşarken kocası askerde olan bir kadının çocuğu soğuktan donuyor. Ben bunları unutmadım. Bir ülke üretmeden büyümez, alın teri dökmeden büyümez! Alın teri dökecek, çalışacak, üreteceksiniz” ifadelerini kullandı. İstanbul - aa