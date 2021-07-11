Sosyal medya için RTÜK benzeri yapı sinyali

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sosyal medya platformları için RTÜK benzeri bir yapının kurulmasının tartışıldığı öğrenildi.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuya ilişkin olarak MYK’da şunları söyledi: “Biz de yalan haberin yanında dezenformasyon suçunu tanımlamalıyız ve buna göre cezalar getirmeliyiz. Bu konuda bir çalışma yapalım. Birçok ülke, bu konuda hukuki adımlar attı, biz de bunu gündemimize alalım.” Erdoğan’ın sözlerinin ardından AKP içinde sosyal medyaya denetim mekanizması oluşturulması için çalışmaların başladığı öne sürüldü. RTÜK’ün mevcut çalışma tarzı esas alınarak yürütülen çalışmaların yaz ayları boyunca devam edeceği belirtiliyor.

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