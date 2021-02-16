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16 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

Soylu ve Akar, 13 vatandaşın Şehit edilmesine ilişkin Kılıçdaroğlu ve Akşener'i bilgilendirecek

16 Şubat 2021, Salı 11:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ayrı ayrı görüşecek. Görüşmede, Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın Şehit edilmesine ilişkin bilgi verilecek.

Edinilen bilgiye göre, Soylu ve Akar ilk olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile 12.00'de Meclis'teki makamında bir araya gelecek.

Görüşmenin ardından Bakanlar Soylu ve Akar, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geçerek Genel Başkan Akşener ile görüşecek.

Görüşmelerde, Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından katledilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bilgi verilecek.

AA

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  • Toygar

    16.2.2021 14:06:04

    Sadece muhalefet parti liderlerine izahat yapıldığına göre, "devlet"in işin içinde olma ihtimali mi var? Değilse millete izahat yapılması uygun olmaz mıydı? Vatandaş olarak sadece soruyorum.

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