Sözcü gazetesi davasında istenen cezalar belli oldu

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davaya sunulan savcılık mütalaasında, sanık Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılması, diğer 8 sanık hakkında ise ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Yurt dışında bulunan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi. AA

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