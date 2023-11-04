Sözleşmeli Er Samet Bektaş, Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında patlatılması sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Van'ın Başkale ilçesinde 4 Kasım 2023 tarihinde ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehadet haberi verildi

Bektaş'ın Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, 22 yaşındaki Bektaş'ın şehadet haberini Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden annesi Sultan Bektaş'a ulaştırdı.

Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı yazılı açıklamada, "Göksun İlçesi nüfusuna kayıtlı Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş, görev yaptığı Van'ın Başkale ilçesinde 4 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit Bektaş için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Van Başkale'de şehit olan Mehmetçiğimiz Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.