Suç oranları artarken, üstü kapalı aflar toplumu rahatsız ediyor

Türkiye’de resmi istatistikler, suç oranlarının arttığı ortaya koyuyor. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı’nın istatistikleri, kara paranın aklanmasından organize suça dek hemen her alanda işlenen suç sayısının yıllar içinde arttığını gösterdi.

Jandarma’nın görev yaptığı bölgelerde bu yıl Kasım ayına dek aralarında uyuşturucu ve organize suçun da yer aldığı 40 bin 356 olay gerçekleşti. Kurum verileri, suçun artığını gösteriyor. DW Türkçe’nin haberine göre, suç oranının artışını değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Küçük, “Toplumsal eşitsizliğin derinleştiği, zengin ile yoksul arasındaki farklılığın ekstrem bir noktaya ulaştığı durumlarda, suç oranlarında artış olur. Devletin kurumları yoksullukla mücadelede yetersiz kalıyorsa, toplumsal kurumlar da çalışamaz hale gelmişse, yasa dışılılık bir çıkış noktası olarak ortaya çıkar” dedi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Adem Sözüer de “üstü kapalı aflar yapıldığını, bunun da toplumda rahatsızlık duygusu oluşturduğunu” söyledi. Sözüer, Türkiye’nin Avrupa’da cezaevlerinde en çok tutuklu ve hükümlü bulunan ülke olduğunu hatırlatarak, “100 bin kişide 325 kişi, tutuklu veya hükümlü. Dünyada en çok hükümlü ve tutukluya sahip 17’nci ülkeyiz. Buna rağmen suçu önlemekte ne yönde gideceğimizi bilmiyoruz” diyor.