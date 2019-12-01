Sungur Ağabey’i dualarla anıyoruz

Vefatının 7.'nci yılında Bediüzzaman Hazretleri’nin “mânevî evlâdım” dediği Mustafa Sungur Ağabey rahmetle yâd ediliyor.

1 Aralık 2012’de vefat eden, Bediüzzaman Said Nursî’nin “mânevî evlâdım” dediği talebe ve hizmetkârlarından Mustafa Sungur Ağabey’i, vefat yıl dönümünde sevenleri duâlarla anıyor. Risale-i Nurlar’ı 17 yaşında tanıyan ve 1954 yılından 1960’a kadar Bediüzzaman Said Nursî’ye hizmet eden Mustafa Sungur’un cenazesi 2 Aralık 2012 tarihinde Fatih Camii’nde kılınarak Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmişti. Risale-i Nur, Âlem-i İslâm’ın temel taşı Mustafa Sungur Ağabey’in 2011 yılında Yeni Asya Gazetesi’ne verdiği röportajda “Risâle-i Nur her tarafta okunuyor. Âlem-i İslâm’ın temel taşı gibi olmuş. Üstad mânen yaşıyor yani. Risâle-i Nur’un okunduğu yerlerde Üstad mânen bulunuyor, oralara gidiyor gibi” ifadeleri yer alıyor. Mustafa Sungur Ağabey’e Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyoruz. İstanbul - Yeni Asya Haber Merkezi

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