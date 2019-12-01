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Sungur Ağabey’i dualarla anıyoruz

01 Aralık 2019, Pazar 13:30
Vefatının 7.'nci yılında Bediüzzaman Hazretleri’nin “mânevî evlâdım” dediği Mustafa Sungur Ağabey rahmetle yâd ediliyor.

1 Aralık 2012’de vefat eden, Bediüzzaman Said Nursî’nin “mânevî evlâdım” dediği talebe ve hizmetkârlarından Mustafa Sungur Ağabey’i, vefat yıl dönümünde sevenleri duâlarla anıyor. Risale-i Nurlar’ı 17 yaşında tanıyan ve 1954 yılından 1960’a kadar Bediüzzaman Said Nursî’ye hizmet eden Mustafa Sungur’un cenazesi 2 Aralık 2012 tarihinde Fatih Camii’nde kılınarak Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmişti.

Risale-i Nur, Âlem-i İslâm’ın temel taşı

Mustafa Sungur Ağabey’in 2011 yılında Yeni Asya Gazetesi’ne verdiği röportajda “Risâle-i Nur her tarafta okunuyor. Âlem-i İslâm’ın temel taşı gibi olmuş. Üstad mânen yaşıyor yani. Risâle-i Nur’un okunduğu yerlerde Üstad mânen bulunuyor, oralara gidiyor gibi” ifadeleri yer alıyor.

Mustafa Sungur Ağabey’e Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyoruz. 

İstanbul - Yeni Asya

Haber Merkezi

Etiketler: nur talebeleri, mustafa sungur ağabey
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  • husam

    1.12.2019 14:50:52

    Rabbim ahirette, büyüklerimizin ardında haşrolunmayı bizlere nasip etsin. Allah rahmet eylesin.

Risale-i Nur Külliyatı

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