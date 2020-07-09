Suriye'de 3 milyon kişi açlığa terk edilebilir

Rusya, BM Güvenlik Konseyini bu kez de 3 milyon Suriyeli için "ölüm kalım meselesi" haline gelen insani yardımları engelleme girişimiyle tıkadı.

Suriye'de hayati derecede önem taşıyan insani yardımlara muhtaç yaklaşık 3 milyon kişi, Rusya'nın vetosuyla bir kez daha tıkanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 48 saat içinde bir adım atılamazsa, açlık ve salgınla yalnız başına mücedele etme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten beri milyonlarca kişiye ulaşan BM, özellikle Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de ''ölüm kalım meselesi'' haline gelen yardımların 1 yıl daha devam etmesini istiyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve diğer uluslararası yardım kuruluşları, 6 yılda Suriye'ye 4 sınır kapısından gıda, ilaç, tıbbı ve hijyen malzemesi içeren 38 bin 52 yardım konvoyu gönderdi.

Geçen seneye kadar ikisi Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından yapılan yardımlar, Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine 2'ye indirildi ve Aralık 2019'da Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardımların girişine kapatıldı.

Yardımların devamı için kararın 48 saatte yenilenmesi gerekiyor

Suriye'ye, mevcut BMGK kararı doğrultusunda sadece Türkiye üzerinden 2 sınır kapısından, Öncüpınar karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki Babülhava'dan uluslararası yardımlar yapılabiliyor ve yardımların devam edebilmesi için 10 Temmuz'a kadar yani 48 saat içinde bu kararın yenilenmesi gerekiyor.

BM, Babülhava'dan İdlib'de 2,8 milyon kişiye, Babüsselame'den ise Halep'in kuzeyinde yerinden edilmiş yardıma muhtaç 300 bin Suriyeliye ulaşıyor.

OCHA, Türkiye üzerinden 2 sınır kapısından ocak ayından beri, 1613'ü Öncüpınar'dan olmak üzere Suriye'ye 8 bin 468 yardım konvoyu gönderdi.

Mekanizmanın yenilenmesi için son 2 günde atılan adımlar, yardımların sınır ötesi değil Suriye içinden rejimin onayıyla yapılması gerektiğini savunan Rusya'nın engeli nedeniyle başarısız oldu.