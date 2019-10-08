Suriye sınırına 130 araçlık konvoy

Yaklaşık 130 araçlık konvoyun Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine girişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve iş makinesi takviyesi yapıldı. Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına çeşitli illerden gelen zırhlı araç yüklü tırlar ile askeri araçlardan oluşan yaklaşık 130 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Konvoyun ilçeye girişi sırasında bazı vatandaşlar arabaların kornalarını çalarak, bazıları da el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 146

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.