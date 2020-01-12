Suriyelileri Libya’ya kim gönderdi?

TBMM’de geçen hafta kabul edilen Libya tezkeresiyle Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin muharip güç olarak Libya’ya gönderildiği iddia edilmişti. Türk yetkililer “Bizim kontrolümüzde yaşanan bir süreç değil” diyor.

TBMM’de geçen hafta kabul edilen Libya tezkeresiyle Türk askerinin Libya’ya gitmesinin önünün açılmasının ardından, Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin muharip güç olarak Libya’ya gönderildiği iddia edilmişti.

BBC Türkçe’ye konuşan Suriyeli muhalifler iddiaları doğrularken, Türk yetkililer “Bu kendi inisiyatiflerinde. Bizim kontrolümüzde yaşanan bir süreç değil” diyor. Aralık ayının son günlerinde sosyal medyaya düşen videolarda, Suriyeli muhalif gruplardan olduklarını iddia eden savaşçılar, General Halife Hafter’e karşı savaşmak üzere Trablus’ta olduklarını söylüyordu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de (SOHR) internet sitesinde arka arkaya yayımladığı yazılarda Türkiye’nin eğittiği ve son yıllarda Suriye’de düzenlenen askerî operasyonlarda birlikte savaştığı Suriyeli muhalifleri, ek maaş karşılığında Libya’ya gönderdiğini iddia etti.

‘Maaş karşılığında gitmek için başvuruyorlar’

Reuters haber ajansı 30 Aralık’ta Ankara’nın Libya’ya Suriyeli savaşçıları göndermeyi düşündüğünü bildirmişti. Haber, adlarının açıklanmasını istemeyen Türkiye’den iki hükümet iki de güvenlik yetkilisine dayandırılmıştı. Ajansa konuşan Türk yetkililer, “Değerlendirmeler ve toplantılar şu an yapılıyor, bu yönde bir eğilim var. Ancak henüz bir sayı konusunda karar verilmedi” demişti.

Reuters’ın haberinde yer verilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kaynakları da, Ankara’nın böyle bir talepte bulunduğu iddialarını yalanladı. Ancak bazı savaşçıların maaş karşılığında Libya’ya gidebilmek için bireysel olarak başvurduğunu söyledi. ÖSO kaynakları, başvurulan yerin de hükümete yakın olarak çalışan bir Türk güvenlik şirketi olduğu bilgisini verdi.

Erdoğan: Görevimiz koordinasyonu sağlamak

BBC Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar akşamı katıldığı bir televizyon yayınında Türk askerinin muharip güç olarak gitmediğini; koordinasyon görevi yürüteceğini; “muharip güç olarak farklı ekiplerin görev yapacağını” söyledi: “Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Muharip güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Bunlar bizim askerimizin içinden değil. Bu farklı ekiplerle o muharip güçler orada çalışacak. Ama işin koordinasyonunu bizim üst düzey askerlerimiz yürütecek.”

Suriyeli muhalif kaynakların BBC Türkçe’ye verdiği bilgiye göre ise Suriye’nin kuzeyinden Libya’ya giden savaşçılar orada savunma amaçlı bulunuyor. Suriyeli savaşçıların görevi, koordinasyon ve eğitim için Libya’ya giden Türk askerinin konuşlanacağı bölgeleri korumak olacak.