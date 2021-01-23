Susanlar da sorumlu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gazetecileri hedef göstermesine tepki gösteren düşünce kuruluşları, hakaretlere susanların da sorumlu olduğunu söyledi.

Demokrasi İçin Birlik (DİB), Diyalog Grubu, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu, Yurttaş Girişimi, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi ve Düşünce Suçuna Karşı Girişim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gazetecileri hedef göstermesine yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bir süre önce, ‘Cumhur İttifakı’nın ülkeyi sürüklemekte olduğu yıkıma karşı muhalefeti demokratik ittifakta buluşmaya’ çağıran 805 imzalı bir metin yayınlanmış, bu metin üzerine Cumhur İttifakı ortağı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli imzacıları; ‘Bildik aydın müsveddeleri, kiralık kalem, sözde gazeteci, kimliksiz akademisyenler, 805 çürük şahıs, bölücü, pişkin, pislik’ olarak nitelemişti. MHP Genel Başkanı’nın hedef genişleterek sürdürdüğü bölücü söylemine ve hakaretlerine tepki olarak Change.Org’da başlatılan kampanyaya 6 binden fazla yurttaş daha katıldı.”

Bahçeli, hedef göstermeye devam ediyor

“Devlet Bahçeli ihbarlarını, hakaretlerini ve hedef göstermeyi aralıksız sürdürüyor” denilen açıklama şu şekilde devam etti: “Son olarak, Elif Çakır, Taha Akyol, Yıldıray Oğur, Ayşenur Aslan gibi gazeteci ve yazarlar da Bahçeli ve basın danışmanının hakaret ve hedef göstermesinden nasiplerini aldılar. Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin suskunlukları Devlet Bahçeli’yi ve kendisinden geri kalmayan başkan yardımcılarını, teşkilat mensuplarını cesaretlendiriyor. Bu hedef gösterme ve hakaretler sonucunda siyasîlere, medya mensuplarına, muhalif yurttaşlara yönelik saldırıların yoğunlaşmasının sorumlusunun sadece MHP üst yönetimi değil, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere iktidarın tamamı olacağını hatırlatmak istiyoruz.”