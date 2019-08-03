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3 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Suudi Arabistan beklettiği Türk tırlarının geçişine izin verdi

03 Ağustos 2019, Cumartesi 08:48
Suudi Arabistan makamları, 21 Temmuz'dan beri beklettiği Türk tırlarının geçişine izin verdi.

Suudi Arabistan makamları, 21 Temmuz'dan beri beklettiği Türk tırlarının geçişine izin verdi.

Türk şoförler, İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 12 gündür bekletildikleri Suudi Arabistan'ın kuzeybatısından Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'ndan bu akşam çıkmaya başladıklarını anlattı.

Duba Limanı gümrük görevlilerinin akşam saatlerinden itibaren evraklarını ellerine teslim etmeye başladığını aktaran şoförler, 85 tırdan 60'ının limandan çıktığını diğerlerinin ise Cumartesi çıkacaklarını ifade etti.

Bu ülkedeki aşırı sıcaktan dolayı 12 günü zor geçirdiklerini ifade eden şoförler, son olarak arkadaşlarından birinin sıcak nedeniyle fenalaştığını söyledi.

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Duba Limanı'nda bekletilen Türk tırlarının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etmiş ve Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

AA

Etiketler: Türkiye, Suudi Arabistan, gümrük, tır
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  • HÜSEYİN İLHAN

    3.8.2019 12:01:55

    AET ve sonrada AB olan elin gavuru sınırlarından el sallayarak geçsin amma müslüman ülke ve müslüman kardeşin sınırlarda bekletilsin,malları bozulup zarar görsün sen ise iş yaptım de olacak ve makul karşılanacak hal değil bu. CENAB-I HAK CC.'İNANANLAR KARDEŞTİR,emrine rağmen kardeine bunu yapanın hakkından HASBÜNALLAHİVENİĞMELVEKİİİİL diyebiliyorum.

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