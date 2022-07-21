Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın İstanbul'da yapılacak

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

İletişim Başkanlığından tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek." Dörtlü Toplantı'dan olumlu sonuç Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin İstanbul'da bir araya gelmişti. "Dörtlü Toplantı"dan olumlu sonuç çıkmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna tahılına ilişkin toplantıda İstanbul’da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı" açıklamasını yapmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna tahılını görüşmek üzere bugün İstanbul'a geliyor.

Okunma Sayısı: 155

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.