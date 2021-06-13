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13 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Tanıdık yoksa iş de yok

13 Haziran 2021, Pazar
“Sizce özel sektörde iş bulabilmek için hangisi daha gereklidir” sorusuna gençlerin yüzde 70,1’i “Yüksek mertebede tanıdıkları olmak” cevabını veriyor.

CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından Aksoy Araştırma’ya Türkiye genelinde yaptırılan araştırmaya göre; “Sizce özel sektörde iş bulabilmek için hangisi daha gereklidir” sorusuna gençlerin yüzde 29.9’u “Yetenekli olmak”, yüzde 70,1’i “Yüksek mertebede tanıdıkları olmak” yanıtı verdi. Bu soruya “Yetenekli olmak” yanıtı verenlerin oranı Cumhur İttifakı’na oy verdiğini söyleyen gençler içinde yüzde 32,4, Millet İttifakı’na oy verdiğini söyleyen gençler içinde yüzde 25,5 oldu. Kamuda ise yeteneğin önemli olduğunu düşünen gençlerin oranı yüzde 21,5’e düştü. İş bulabilmek için “yüksek mertebelerde tanıdıklara sahip olmanın” yetenekli olmaktan daha önemli olduğunu düşünen kadınların oranı erkeklerden anlamlı şekilde düşük. Bu fark özel sektör için 12,1; kamu için 5,4 oldu.

Diploma avantaj sağlamıyor

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 47,6’sı yüksek eğitimin iş bulmada avantaj sağlamadığını düşünüyor. Yüksek eğitimin iş bulmada avantaj sağladığını düşünenlerin oranı ise yüzde 20,8. Yüksek eğitimin iş bulmakta avantaj sağladığına yönelik inanç eğitim düzeyi arttıkça azalıyor. Yükseköğretim mezunu gençlerin yüzde 57,3’ü yüksek eğitimin iş bulmada avantaj sağlamadığını düşünüyor. Ayrıca, gençlerin yüzde 82’si ‘zengin olmayı’ ‘üniversite mezunu’ olmaya tercih ediyor. Araştırma sonuçlarına göre, gençler arasında eğitim düzeyi arttıkça eğitimli olmanın cazibesi, zengin olmaya göre azalıyor. Araştırmaya göre, gençlerin yaklaşık yüzde 70’i Türkiye dışında bir Avrupa ülkesinde doğmuş olmayı tercih ediyor. Bir Avrupa ülkesinde doğmuş olmayı tercih ettiğini söyleyen gençlerin yaklaşık yüzde 60’ı ise bunun nedenini “daha iyi yaşam koşulları” ile açıklarken, yüzde 13,5 “özgür yaşam” yüzde 12,7 “iyi eğitim” dedi.

57,1’e göre en önemli sorun ekonomi 

Gençlerin yüzde 57,1’i Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu düşünüyor. Bunu sırasıyla yüzde 17,8 ile Covid-19, yüzde 9,6 ile eğitim takip ediyor. Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu sorulduğunda ise gençlerin yüzde 44’ü “hayat pahalılığı” derken yüzde 29,5 “işsizlik”, yüzde 13,4 “enf- lasyon” diyor. Sosyal hayat üzerinde siyasî baskı olduğunu düşünen gençlerin oranı yüzde 59,4 olarak ölçülürken, bu oran Millet İttifakı’na oy verdiğini söyleyen gençler içinde yüzde 73,6 Cumhur İttifakı’na oy verdiğini söyleyen gençler içinde yüzde 50,3. Türkiye’de gençler için fırsat eşitliği olduğunu düşünen gençlerin oranı yalnızca yüzde 12,1. Türkiye’de fırsat eşitliği olmadığını düşünen gençlerin oranı ise Millet İttifakı’na oy verdiğini söyleyen gençler içinde yüzde 7,5; Cumhur İttifakı’na oy verdiğini söyleyen gençler içinde yüzde 18,3. 

Etiketler: tanıdık,
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