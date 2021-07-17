Tarihî bir hataya imza attılar

Milletvekili sıfatını tekrar kazanan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM’nin, önceki yargı süreçlerine ders veren bir karara imza attığını belirtti.

Gergerlioğlu, “A’dan Z’ye benim, 5 yıldır büyük haksızlıklara uğradığımı söylüyordu bu karar. Siyasî iktidar benden adeta öç aldı. Gözaltına alınırken darp, hakaret gördük. Bunu da doktor raporuyla belgeledik. Özgürlüğümü gasp ettikleri yetmezmiş gibi bir de yaşamımı gasp ettiler. Bütün söylediklerimizde haklı çıktık. Meclis Başkanlığı bana ‘Pardon’ diyor. Beni sevenler, halkım her türlü üzüntüyü yaşamış; Meclis Başkanlığı diyor ki ‘Pardon, gelebilirsin’. Yanlışı yaptılar ve tarihi bir hataya imza attılar” dedi.

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