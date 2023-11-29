Tasarruf genelgesi RTÜK’te işlemiyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni yok sayan bir harcamaya imza attığı ortaya çıktı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, idarenin Ankara Bilkent’te bulunan merkez binası için aldığı üç led ekrana 10 milyon TL’den fazla para harcandığı öğrenildi. RTÜK’ün led ekranlar için düzenlediği ihalenin sözleşmesi, harcamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. RTÜK, 9 Kasım’da, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Led Ekran Tanıtım Panosu ve Malzeme alımı ve Montajı” ihalesi düzenledi. İhalede yaklaşık maliyet, 11 milyon 237 bin TL olarak belirlendi. RTÜK Bilkent Hizmet Binası için led ekran alımına yönelik ihaleye verilen en yüksek teklifin 11 milyon 944 bin TL, en düşük teklifin ise 11 milyon 185 bin TL olduğu bildirildi. RTÜK ile ihaledeki en düşük teklifin sahibi Prodat Bilişim Teknolojileri İnşaat Taahhüt isimli şirket sözleşme imzalandı. 27 Kasım’da imzalanan sözleşmenin bedeli, 11 milyon 185 bin TL oldu. Satın alınan üç adet led ekrandan ikisinin RTÜK Bilkent Hizmet Binası’nın içine, birinin ise binanın dışına kurulacağı belirtildi. İhale kapsamında öte yandan, led ekranların tedarik edildiği şirketten gerekli yazılım, donanım, bakım ve destek hizmetleri de alınacağı kaydedildi.

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