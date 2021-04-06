'Tavizsiz çizgisi ve dâvâsına sadâkatiyle maruf Kutlular Abiye Allah’tan rahmet dilerim'

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Talebelerinden Mustafa Sungur’un oğlu Muhammed Nur Sungur, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabeyin vefatı üzerine Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.

Sadakatiyle mâruf Sungur, ''Sadakatiyle mâruf'' ifadeleriyle tarif ettiği Kutlular Ağabeyle ilgili olarak “İnna Lillâh ve İnnâ İleyhi Râciûn” Tavizsiz çizgisi ve dâvâsına sadâkatiyle maruf Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular Abiye Allah’tan rahmet, yakınları ve bütün dostlarına sabırlar ve başsağlığı dilerim.'' ifadelerini kullandı. *** Okumak için tıklayınız: Kutlular Ağabeyimiz vefat etti

Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıraları: Yazı dizileri, röportajlar, videolar

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