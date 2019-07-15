TBMM'de 15 Temmuz gerginliği

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin üçüncü yıldönümünde TBMM Genel Kurulu özel oturumu gerginliğe sahne oldu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fethullah Gülen konusunda "Ne istedilerse verildi" yönündeki sözlerini anımsatması gerilimi tetikledi. Özkoç, FETÖ mensuplarına AKP iktidarı döneminde devlette yerleşme olanağı verildiğini belirterek, Ergenekon Davası ile Balyoz Davası gibi yargı süreçlerine Erdoğan ve AKP'nin desteğini hatırlatması Meclis'te gerilime yol açtı. AKP'liler masalara vurarak konuşmayı duyulmaz hale getirdi. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP'li Özkoç'un konuşması üzerine partisi adına yanıt hakkını kullanmak istediğini belirterek kürsüye geldi. Bostancı, Özkoç'u konuşmasıyla Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenleme girişimine kalkışan darbecilerle aynı paralelde olmakla suçladı.

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