TDT Olağanüstü Toplantısı'nın ardından Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kardeş Kazakistan'ın zor gününde yanlarında olmayı bir borç bildiklerini belirterek "Bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan gündemiyle çevrim içi olarak düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Çavuşoğlu, Kazakistan’da yaşanan gelişmeler üzerine TDT dışişleri bakanları olarak olağanüstü toplandıklarını, Türk dünyası ailesinin önemli bir ferdi olan Kazakistan’daki gelişmelerin herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Çavuşoğlu, Kazakistan’daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini, Türk dünyasının büyük bir aile olduğunu ve bir vücudun organları gibi birbirlerine bağlı olduklarını dile getirerek "Bir yeri ağrıdığında tüm vücudun bundan muzdarip olması gibi biz de millet olarak Kazakistan’daki gelişmelerden büyük üzüntü duyduk. Muhtar (Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi) kardeşime ve Kazakistan halkına geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türk Devletleri ailesi olarak bu zor zamanında Kazak kardeşlerimizin yanında, onlarla dayanışma halindeyiz." ifadesini kullandı.

Durumun kontrol altına alınmış olmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Kazakistan’da Alihan Smailov'un yeni başbakan olarak atanmasından mutluluk duyduklarını ve kendisiyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız"

Çavuşoğlu, Kazakistan’da barış ve istikrarın bölge ve teşkilat için olduğu gibi küresel barış için de önemli olduğunu belirterek "Kazakistan, bu krizi aşacak kabiliyet, tecrübe ve devlet geleneğine sahiptir. Onursal Başkanımız Nursultan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in vizyonu doğrultusunda güçlü bir devlet aklı oluşmuştur. Kazak halkı da mevcut sorunlara çözüm bulmak amacıyla birlik ve beraberlik ruhunu gösterecek sağduyuya sahiptir." ifadelerini kullandı.

TDT olarak yaptıkları ortak açıklamada ve bugün kabul edecekleri ortak bildirideki temel mesajlarının, büyük Türk dünyası olarak Kazakistan’ın yanında olduklarını, ülkedeki istikrarın yeniden tesisi için Kazakistan’a desteklerinin tam olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak da en başından beri Kazak makamlarıyla temas halinde olduk. Kamuoyumuz gelişmeleri yakından izledi, millet olarak dertlendik. Cumhurbaşkanımız, başta Tokayev olmak üzere, üye devletlerin devlet başkanlarıyla temas halinde, gelişmeleri yakından takip etti. Biz de dışişleri bakanları olarak yakın temas halinde olduk. Bakanlığım başta olmak üzere birçok kuruluş ve önemli şahsiyet kardeş Kazakistan’a destek açıklamaları yaptı. Kardeşlerimizin bu zor gününde yanlarında olmayı bir borç bildik. Bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız."