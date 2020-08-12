Tedbirsiz olan halk değil, hükümet

SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, “Vak’aların hızla ilerlemesinde halkın tedbirsizliğinden çok hükümetin tedbirsizliği rol oynuyor” dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemlerin gevşetilerek, 1 Haziran’da “normalleşme” döneminin başladığı Türkiye’de, Ağustos ayında vak’a sayısındaki hızlı artış endişelere sebep oluyor. 20 Mayıs’taki açıklamasında “ikinci dalga beklemiyoruz” diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağustos ayı başında günlük vak’a sayısının binin üzerinde olduğuna dikkat çekerek, temaslı kişilerin pozitif vak’aya dönüşme oranının Mayıs’a kıyasla 1,3 kat arttığını duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden vatandaşlara dönük uyarılarını sıklaştırırken, İçişleri Bakanlığı da “maske ve sosyal mesafe kuralının” uygulanıp uygulanmadığına ilişkin denetimlerini yoğunlaştırdı. Ancak Türkiye’de vak’a sayılarında hedeflenen gerileme bir türlü sağlanamıyor.

Yüzde 65’inde vak’a sayısı arttı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) çatısı altındaki bütün tabip odaları COVID-19 testlerinin yaygınlaştırılmasını talep ederken, Ayasofya Camii’nde Cuma namazına katılan AKP’li vekil Hacı Bayram Türkoğlu’nun kendisine son bir ayda yedi kez test yaptırdığını duyurması sağlık meslek örgütleri ile muhalefetin sert eleştirilerine yol açtı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, salgının ilerlediğini belirtirken, “1 Haziran sonrasında zaten yetersiz olan test sayıları da, tedbirler de azaltıldı. Vak’aların hızla iler- lemesinde halkın tedbirsizliğinden çok hükümetin tedbirsizliği rol oynuyor” dedi. 1 Haziran’dan sonra 243 hastaneyi kapsayan anket çalışması yapan SES, hastanelerin yüzde 51’inde vak’a sayısının arttığını, pandemi hastanelerinde bu oranın yüzde 65’e yükseldiğini belirledi.

Çifte standart

Kara, DW Türkçe’ye “Hastanelerin sadece yüzde 46’sında güncellenmiş risk değerlendirme ve âcil durum planları yapılmış” derken, sağlık personeline rutin testlerin yapılmamasını eleştirdi. Kara, “51 sağlık emekçisi COVID-19’dan hayatını kaybetti. Hükümet bunu umursamıyor. Ama bir vekil, kendine defalarca test yaptırabiliyor. Bu kabul edilemez” çıkışında bulundu. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün Kıran, AKP’li vekile hastalık belirtisi göstermediği halde bir ay içinde yedi kez test yapılmasının, üç dört günde bir test yapıldığına işaret ettiğini dile getirdi. Kıran, “Bir vatandaşa semptom gösterse bile test yapılmazken, bir vekile hangi kritere göre test yapılmıştır bunun açıklanması şarttır. Yaşanan çitfe standart zaten ortadadır” dedi.

Şeffaflık olmadığı gibi eşitlik de yok

Hükümetin salgın yönetimi muhalefetin de sert eleştirisine sebep oluyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bir vekile defalarca test yapılması, salgın yönetiminde şeffaflığın olmadığı gibi eşitliğin de olmadığını gösterdi” dedi. Özel, vatandaşların COVID-19 vaka temaslı olduklarını bildirmeden test yaptıramadıklarını, vekillerin ise istedikleri anda yaptırabildiklerine dikkat çekerek, “Elbette siyasetçilerin çok temaslı, çok yer değiştiren kişiler oldukları belirtilip birden fazla test gereğinden söz edilebilir, ama test yaptırmak bireysel tercihlere bırakılmamalı. Bilimsel kriteri söylenir, ona göre test yapılır. Bir vekile ayrıcalık tanınması hem etik değil hem de meclisin itibarı açısından kabul edilebilir değil” eleştirisi getirdi.

Bulaşın artmasına sebep oldular

Bir dönem Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı görevinde de bulunan İYİ Partili Aytun Çıray, “Vatandaşlarımızın çoğu daha bir kez bile test yaptıramamışken, bir vekilin bir ayda yedi kere test yaptırdığını açıklaması skandaldır, kınıyorum” çıkışında bulundu. Çıray, Sağlık Bakanlığı ile bakanlığı talimatlarıyla yönlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salgını başından beri kötü yönettiği görüşünde. Çıray, “Vatandaş tatile gitsin diye vergileri indirdiler, uçak bilet fiyatlarını düşürdüler, bulaşın artmasına sebep oldular ifadelerini kullandı. Çıray, “Bu kafayla giderlerse ve tedbirleri ciddî şekilde almazlarsa önümüzdeki günlerde sağlık sisteminin âciller, yoğun bakımlar bölümünde bir çöküş yaşama ihtimalimiz çok yüksek” öngörüsünde bulundu.