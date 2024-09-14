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15 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

Tek adam rejimi dibe vurdurdu

14 Eylül 2024, Cumartesi 22:15
OECD TARAFINDAN HAZIRLANAN ‘BİR BAKIŞTA HÜKÜMET’ RAPORLARI TEK ADAM REJİMİNİN ÜLKEYİ GETİRDİĞİ HALİ ÖZETLEDİ. BUNA GÖRE TÜRKİYE, HER ALANDA SON SIRALARA YERLEŞTİ

OECD tarafından hazırlanan ‘Bir Bakışta Hükümet’ raporları, eğitimden sağlığa adaletten sosyal yaşama kadar toplumsal yaşamın tamamını ilgilendiren her alanda Türkiye’nin sorunlarla boğuştuğunu tekrar ortaya koydu.

AKP iktidarlarında Türkiye, büyük bölümü bir kişinin kararıyla uygulamaya geçirilen politikalar nedeniyle hemen her alanda dibi gördü. Eğitim, sağlık ve adalet başta olmak üzere, toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanların altına dinamit konuldu.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD), “Bir Bakışta Hükümet” raporları da Türkiye’nin en temel alanlarda tel tel döküldüğünü ortaya koydu. OECD başta olmak üzere, uluslararası değerlendirme ve derecelendirme kuruluşlarının raporları AKP iktidarındaki kötü kamu yönetimine ayna tuttu. Uluslararası kuruluşların yanı sıra Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu gibi Türkiye’deki denetim alanında kritik önemi bulunan kuruluşlar da temel alanlardaki yönetememe krizini gözler önüne serdi.

TEMEL ALANLARDA YIKINTI BÜYÜK

OECD, üye ülkelerdeki vatandaşların sağlık, eğitim ve adalet sisteminden duydukları memnuniyet ya da memnuniyetsizliği mercek altına aldı. Araştırma kapsamında 38 OECD üyesi, yedi de OECD’ye üye olmayı bekleyen ülkelerden oluşmak üzere toplam 45 ülkedeki memnuniyet durumları araştırıldı. Ülkelerin tamamından elde edilen sonuçların ardından kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyete yönelik OECD ortalamasının sağlık hizmetlerinde yüzde 68, eğitim sisteminde yüzde 67 ve adalet sisteminde ise yüzde 56 olduğu belirtildi.

Türkiye’deki kamu hizmetlerinden memnuniyet oranları ise kötü tabloyu açığa çıkardı. Türkiye eğitimde, yüzde 21’lik memnuniyet oranı ile 45 ülke arasında son sıraya yerleşti. Endonezya yüzde 88’lik memnuniyet oranı ile yurttaşlarına en iyi eğitim hizmeti veren ülke olurken Norveç’in yüzde 87 ile ikinci, Finlandiya’nın yüzde 85 ile üçüncü sırada olduğu bildirildi. İsviçre ve İrlanda ise eğitimde yüzde 84’lük memnuniyet oranı ile dördüncülüğü paylaştı.

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