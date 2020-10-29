Tek adam rejimiyle Cumhuriyet olmaz

CUMHURİYETİN 100. YILINA 3 KALA, 30’LARIN TEK ADAM REJİMİ ÖRNEK GÖSTERİLEREK GEÇİLEN SİSTEMİN SIKINTILARINI YAŞIYORUZ.

GERÇEK ANLAMINDAN UZAKLAŞTIK Tek adam rejimi bizi Bediüzzaman’ın adalet, meşveret, kanun hâkimiyeti ve hürriyet kavramlarıyla tarif ettiği cumhuriyetin gerçek anlamından tekrar uzaklaştırdı ve demokratik hukuk devletine zarar verdi. ÇARE YİNE DEMOKRASİ VE HUKUK Bu rejimle Meclis işlevsizleşti; yargı üzerindeki baskı arttı; hukuk ve adalet çöktü; hak ve özgürlük ihlalleri arttı; demokratik denetim çok zayıfladı. Bu ağır kriz ancak demokrasi ve hukuka sahip çıkarak aşılır.

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