Tek adamlık partiyi de bitirdi

Eski AKP’li Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul’da yapılan 23 Haziran seçimleri sonrası AKP’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

Günay, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü görüntüsünün arkasında siyasi tarihinin en güçsüz, en çaresiz dönemini yaşıyor” dedi. RS FM’de yayınlanan programa katılan Ertuğrul Günay, AKP’nin İstanbul seçimini büyük bir farkla kaybetmesinden sonra yaşanan süreci ve parti içinden çıkacağı iddia edilen yeni siyasi oluşumları değerlendirdi. AKP’nin İstanbul seçimini kaybetmesinin hezimet olduğunu belirten Ertuğrul Günay, “İstanbul gibi çok iddialı olduğu bir alanda, seçimi tekrarlattığı bir durumda 15 bin farka 800 bin daha eklendi. Bir anlamda millet artık yeter dedi. Bu sonuç AK Parti’nin 17 yıllık serüveninin inişe doğru geçtiğini gösteriyor” açıklamasını yaptı. “Mutlaka siyasette yeni bir dönem yaşayacağız” diyen Günay şöyle devam etti; “Siyasi parti için doğru olan, sağlıklı bir durum değerlendirmesi yapmak, yeni analiz ve tahliller yaparak, yeni tavırlar geliştirmektir. AK Parti 2011’den itibaren bu alanı yitirdi. Bir ‘tek adam’ egemenliği hakim oldu. Farklı seslerin, itirazların bastırıldığı, itiraz etme ihtimali olanların uzaklaştırıldığı bir yapı oluştu. Bu yapı parti olmaktan çıktı, bir işletmeye döndü. Bu yapının kendini revize etmesi çok zor.”