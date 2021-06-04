Tek ağaç kalana kadar mücadeleye devam

İKİZDERE KÖYLÜLERİ EYLEMLERİNDEN VAZGEÇMİYOR

Rize-İkizdere’de tabiat katliâmına karşı direniş 21 Nisan’dan bu yana ara vermeden devam ediyor. Yaşama alanlarını canla başla savunan köylülerin mücadelesi devam ederken Cengiz İnşaat ise tabiat katliâmını son sür’at sürdürmeye devam ediyor. Ağacını, ormanının kısacası yaşam alanını canla başla savunan köylüler bütün Türkiye’nin İkizdere’ye gelerek ormanlarına sahip çıkmasını istiyor. Sesini duyurabilmek için Rize’den Ankara’ya gelen Ayşe Albayrak mücadele sürecini ve taleplerini Artı Gerçek’e anlattı. Aylardır sesini duyurmak için mücadele veren İkizdereli Ayşe Albayrak bu süreçte her şeyi kendilerine yasak ettiklerini söylüyor. Kapıya çıkmak için dahi kimlik sorgusu yapıldığını söyleyen Albayrak, “Bir bu süreçte çok şey yaşadık. Kendi arazimizde dışarı çıkmamıza izin müsaade etmiyorlar. Bize bu süreçte çok kötü şeyler yaşattılar. Ormanlarınızı kestiler, ağaçlarımızı yok ettiler. Doğayı katlettiler. Biz bu süreçte buranın durdurulması istiyoruz. Bütün yetkililer sesimizi duysun istiyoruz” diyor.

‘GİDİN BAKIN O AĞAÇLAR AĞLIYOR’

Ankara’da birçok parti ile temas ettiklerini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İkizdereliler ile görüşmediğini söyleyen Albayrak, “Bizim doğamızı, derelerimizi neden katlediyorlar. Ağaçlarımızı, yer altı kaynaklarımızı kuruttular. Bizim İkizdere bu kadar kuraklığı kaldırmaz. O kadar ağaç katliâmını kaldırmaz. Onlar sadece bir ağaç değil, birer canlı varlıklar. O taşın da ağacın da canı var. Yemin ediyorum gidin bakın o ağaçlar ağlıyorlar. Niye kesiyorsunuz yok ediyorsunuz sebep ne?” diye soruyor. İkizdere halkının mücadele sonuç verene kadar pes etmeyeceğini söyleyen Albayrak, “Bir tek ağaç kalana kadar mücadele edeceğim. İsterlerse beni idam etsinler. Hiç kimse gelmese de tek başıma orada direneceğim” diyor.