Tel Abyad'da terör saldırısı: 8 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin, Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin öldüğünü, 20 kişiden fazlasının yaralandığını bildirdi.

MSB: Teröristler 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi MSB'den yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin yine masum sivilleri katlettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20 kişiden fazlası yaralandı." ifadelerine yer verildi. AA

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