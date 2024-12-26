Tepkiler çığ gibi - Yeni asgarî ücret kimseyi memnun etmedi

22 BİN 104 LİRA OLARAK AÇIKLANAN YENİ ASGARÎ ÜCRET, KAMUOYU TARAFINDAN HAYAL KIRIKLIĞIYLA KARŞILANDI.

Beklentilerin çok altında

Ekonomİstler, toplumdaki gerilimi arttıracağını öngörürken, Türk-İş "Asgarî ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı aldık" açıklamasında bulundu. DİSK, "Resmî enflasyonun bile altında " derken, Birleşik Kamu-İş ise, belirlenen rakamın daha uygulanmadan açlık sınırının altında kaldığını belirtti.

Enflasyon %45, artış %30

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgarî ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı. Üzgünüm" dedi.

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Asgarî ücrete tepkiler çığ gibi

2025 yılında uygulanacak olan ve 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgarî ücrete siyasetçiler sert tepki gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgarî ücret toplantısı sonrası 2025 yılında uygulanacak olan asgarî ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı. Toplantıya Türk-İş katılmazken, açıklanan rakam siyasetçilerin eleştirilerine neden oldu. AKP Milletvekili eski Şamil Tayyar, “Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgarî ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı. Üzgünüm” açıklamasını yaptı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2025 yılı için belirlenen yeni asgarî ücrete ilişkin, “Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde yüzde 46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgarî ücreti yüzde 30 arttırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi abat edemezsiniz” dedi.

Yoksulluk sınırının üçte birini bile karşılamıyor

Kamuoyundaki beklentinin altında kalan yeni asgarî ücretle ilgili ekonomistler, toplumdaki gerilimin artacağı öngörürken, yılın ikinci yarısında hükümetin tekrar zam yapmak zorunda kalabileceğine işaret etti. Öte yandan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, aralık ayı açlık-yoksulluk araştırması raporunu açıkladı. Açlık sınırının 23 bin 256, yoksulluk sınırı da 71 bin 48 liraya yükseldiği belirtilen raporda, “Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 22 bin 104 liralık yeni asgarî ücret ise daha uygulanmadan açlık sınırının bin 152 lira altında kaldı. Diğer bir ifadeyle asgarî ücret dört kişilik bir ailenin sadece 28 günlük beslenme harcamalarına yetecek. Yeni asgarî ücret yoksulluk sınırının ise üçte birini bile karşılamıyor” denildi.

Milyonlarca işçi daha da fakirleşti

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olarak açıklanan 2025 yılı asgarî ücretine tepki gösterdi. DİSK, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İktidar ve sermaye bir kez daha tek taraflı olarak asgarî ücreti belirledi. Kimsenin inanmadığı resmî enflasyonun bile altındaki asgarî ücret artışı ile milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kara - ANKARA