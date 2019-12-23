AYM’NİN İPTALİ SONRASI İKTİDARIN MECLİSE GETİRDİĞİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI, TEPKİLER ÜZERİNE TORBA KANUNDAN ÇIKARILDI.

28 şubat yönetmeliği ile aynı

Teklifin komisyon görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri, güvenlik soruşturması için yazılan 3 maddenin 28 Şubat’ta dindarların “irticacı” olarak fişlenip kamuya girişinin engellenmesine yol açan yönetmeliğin birebir kopyası olduğuna dikkat çekmiş; bu düzenlemeyle OHAL’in sürekli kılınmak istendiğini vurgulamışlardı.

AKP’de saatlerce tartışıldı

AKP kurullarında, düzenleme yeniden ele alınıp tartışıldı. Müzakereler saatlerce sürdü. Parti içinde bir grup maddenin revize edilmesini savunurken, bir grup tamamen çıkarılmasını istedi. Sonuç söz konusu düzenlemenin teklif metninden çıkarılması oldu. Yeniden getirilip getirilmeyeceği, şu aşamada belirsiz.

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Tepkiler sonuç verdi

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeler metinden çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulunda, AKP’nin kabul edilen değişiklik önergesiyle, Devlet Memurları Kanunu kapsamında memuriyete atanacaklara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması şartı ile buna ilişkin usûl ve esasların yeniden düzenleyen üç madde teklif metninden çıkarıldı. Tekliften çıkarılan maddeler, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucuna göre atanmayan veya atama onayı iptal edilen ya da sözleşmesi feshedilen kişiler tarafından süresinde açılmış, kanun yolu aşamasında bulunanlar dâhil görülmekte olan iptal dâvâlarında düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde, süresinde açılacak iptal dâvâlarında ise dâvâ dilekçesinin idareye tebliğinden itibaren 30 gün içinde; idarece resen, ilgililer hakkındaki güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasının yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yeniden yapılması hükmü düzenleniyor.

Öngörülen bazı düzenlemeler

Çıkarılan maddelerde öngörülen bazı düzenlemeler ise şunlardı: “İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacak ve haklarında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak kişilerin, Anayasa’ya ve devlete sadâkat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, bu örgütlere yardım etmemek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamak ya da kullandırmamak, bu örgütlerin propagandasını yapmamak ilke ve kuralları; kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği bulunup bulunmadığı ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı yönlerinden kamu hizmet ve görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak veri Değerlendirme Komisyonuna iletilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahallî mülkî idare amirlikleri tarafından yapılacak.” TBMM - aa

Meclis’e bile gelmemeliydi

Memuriyete girişte Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması şartı getiren teklifin son anda geri çekilmesinde AKP içindeki tartışma belirleyici oldu. Teklifin komisyon görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri, güvenlik soruşturması için yazılan 3 maddenin AKP’nin sosyolojik tabanının “irticacı” olarak fişlenip kamuya girişinin engellenmesine yol açan yönetmeliğin birebir kopyası olduğuna dikkat çekti. Bu eleştirileri AKP’liler sessizlikle karşılarken saatlerce süren komisyon toplantısında tek bir diyalog yaşandı. HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki, “28 Şubatçılar bunu ‘Devlet için yaptık’ diye savundu” hatırlatması yapınca AKP’li İbrahim Aydemir, “Biz ‘Millet adına yapıyoruz’ diyoruz. O günkü o vesayet odakları millet adına değil, millete karşı yaptılar bunu, tam tersi” dedi. AKP’liler Komisyon’da “bu yasa ondan farklı” dese de parti içinde aynı düzlemde tartışma konusu oldu. Parti kurulları, yöneticiler düzenlemeyi yeniden ele aldı. Müzakereler saatlerce sürdü. Parti içinde bir grup revize edilmesini savunurken, bir grup tamamen çıkarılmasını istedi. Sonuç da şimdilik söz konusu düzenlemenin teklif metninden çıkarılması oldu. Yarın ne olacak, revize edilip yeniden mi gelecek henüz bilmiyoruz, ama söz konusu maddenin hiç gelmemesi gerektiğini söyleyen üst düzey bir yönetici, özeleştiri vererek “Biz bu değildik” dedi.