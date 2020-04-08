Teravihi de evde kılacağız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tedbirler kapsamında Ramazan’da teravih namazlarının evlerde kılınacağını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ramazanda kılınacak teravih namazlarına ilişkin, “Camilerde cemaatle namaza verilen ara, Ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak.” ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, bir tv kanalında, Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs ile mücadele sürecinde ailelerin evlerini mescide dönüştürmesi çağrısında bulunan Erbaş, “Camilerde cemaatle namaza verilen ara Ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak. Bu süreçte evlerimizi mescit haline getirelim. İbadetlerimize riayetedelim. Evlerimizde eşimiz ve çocuklarımızla teravihlerimizi kılalım. Evdeyaşayanlar içerisinden bir karantina yoksa namazlarımızı cemaatle kılalım” şeklinde konuştu.

Cuma namazı açıklaması

Cemaatin din görevlilerinden oluştuğu cuma namazının kılınmasını değerlendiren Erbaş, “Sağlık çok önemli. Onun için biz 16 Mart itibarıyla bütün camilerimizde bu süreç bitinceye kadar Cuma namazlarına ara verdik. O bir hafta içerisinde büyük bir mahzunluk yaşandı. Pek çok insanımızdan şöyle bir talep geldi, ‘Hiç olmazsa temsili olarak ülkemizde bir yerde kılınsın’. Dolayısıyla temsili olarak bir yerde cuma namazının kılındığını milletimiz görsün, televizyon ekranlarından hiç olmazsa hutbeyi dinlesin, düşüncesiyle hüsnüniyet ile başlatmış olduğumuz bir uygulamadır. Hüsnüniyetle alınmış bir karardır ve bu süreç bitinceye kadar bazı değişik camilerde yine sosyal mesafe korunarak ve tedbirler alınarak kılınacaktır.” dedi.