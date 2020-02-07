"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

"Terör örgütüne katılan herkes pişman"

07 Şubat 2020, Cuma
Terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan kız, dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti sürüyor.

Hakkari'den 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen ve 8 ay önce örgütten kaçarak teslim olan F.T (21), HDP il binası önünde gün boyu bekleyişini sürdüren anneleri ziyaret etti.

"Terör örgütüne katılan herkes pişman"

F.T, Hakkari Şehit Aileleri Dernek Başkanı İbrahim Adıyaman ile birlikte yaptığı ziyarette, terör örgütü PKK'ya katılan herkesin pişman olduğunu, geri gelmek istediğini vurguladı.

F.T, örgüt mensuplarına seslenerek, "Bunu annenize yaşatmayın, hiçbiri bu gözyaşlarını dökmeyi hak etmiyor. Siz ne kadar acı çektiyseniz ya da zor bir süreç geçirmiş olsanız bile, bu umudu annenize verin. Herkes gelip annesiyle bir olsun." dedi.

"Seslenişinizi herkes duyuyor"

Diyarbakır annelerinin başlattığı eylemin terör örgütüne darbe vurduğunu kaydeden F.T, şöyle devam etti:

"Burada yaptığınız eylem dağda izleniyor. Sizin bu seslenişinizi herkes duyuyor. Sizden tek isteğim, eylemi sürdürmeniz. İnşallah en kısa zamanda çocuklarınıza kavuşursunuz. Ben şu an annem ve babamla ne kadar mutluysam, bu annelerin de aynı sevinci, mutluluğu yaşamasını istiyorum."

Dernek Başkanı Adıyaman ise Diyarbakır annelerine destek olmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, dağa kaçırılan çocuk ve gençlere gelip, teslim olmaları çağrısında bulunduklarını aktardı.

AA

Okunma Sayısı: 88
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray: Kasım El-Rimi öldürüldü

    Trump 'aklanmasının' ardından ilk kez konuştu

    Rejim güçleri Serakib ilçesini ele geçirdi

    Yeni mülteci akınını göğüsleyemeyiz

    Yeni Asya 7. CNR Kitap Fuarı’nda

    Zehra Dülek ve Ahmet Rüzgâr’ı rahmetle anıyoruz

    İktidar çiftçiyi duymuyor mu?

    En fazla asgarî ücretli Türkiye’de

    Musibetlerden ders alalım

    Genişleme politikasında Türkiye yok

    Meclis araştırsın

    KHK’lıya hac engeli

    Bu sistem değişmeli

    Uçak niye parçalandı?

    Çin’de ölü sayısı kaç?

    Doktor Li Wenliang da koronavirüs salgını sebebiyle öldü

    İdlib ve Halep'te 19 sivil daha öldürüldü

    Van Valiliği: Arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

    180 yolcudan 92'si taburcu oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’ye öfke, Rusya’ya eyvallah!
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman niçin evlenmemiştir?
    Cevher İLHAN

    Çığ düşerken “siyaset”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sason Hadisesi’nin iç yüzü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan GÜNEŞ

    Depremlerden virüse kök sebepler
    Genel

    Musibetlerden ders alalım
    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatler ve demokratikleşme
    Ali FERŞADOĞLU

    Zımmîye bile “kâfir” demek doğru değildir
    Ahmet BATTAL

    Morsik iletişim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.