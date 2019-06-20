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21 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Terörist Öcalan'dan HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı

20 Haziran 2019, Perşembe 23:36
İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptı.

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubu basın mensuplarıyla paylaştı.

Doç. Dr. Özcan, Öcalan'ın yazdığı mektubu basın mensuplarıyla paylaştı. 

Mektup, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal, gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu üçüncü yol tavrının korunması büyük bir önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum."

AA

Etiketler: PKK, terör, Abdullah Öcalan, HDP
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