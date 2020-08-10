Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, 5 bin 858 can kaybı oldu.

Son 24 saatte 1211 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 224 bin 970 oldu. Koca'nın değerlendirmesi Bakan Koca 9 Ağustos Tablosu'nu paylaşarak ''Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip'' açıklamasında bulundu. AA

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