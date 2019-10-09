Torba, adalet reformu olmaz

AKP’nin 39 maddelik yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda dün görüşülmeye başlanan teklife CHP, HDP ve İYİ Parti muhalefet şerhi düştü. Şerhlerde teklifin reform olarak nitelendirilemeyeceği, gerçek reform için başta anayasa değişikliği olmak üzere daha yapısal çözüm arayışları içinde olunması istendi. Gazete Duvar’ın haberine göre, İYİ Parti şerhinde teklifin bir reform niteliğinde olmadığı belirtildi. Bu yargının, bu sistem içinde sorunları çözebilme imkânı olmadığı belirtilen şerhte şöyle denildi: “Ülkemizde adalet sisteminde bir reform yapılması ihtiyacı çok açıktır. Ancak bu reformun Anayasadan başlaması ve torba kanun mahiyetinde düzenlemeler ile gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. İfade özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliği gibi bu kanun teklifiyle güçlendirilmesi amaçlanan hak ve özgürlükler hâlihazırda anayasa ve kanunlar düzenlenmiş olup pek çok ilgili uluslar arası sözleşmelere de taraf olunmuştur. Dolayısıyla reform kanun metinleri üzerinde değil uygulamada gerçekleştirilmelidir. İYİ Parti olarak adalet ve hukukun üstünlüğünün tekrar tesis edilmesi için bir reform yapılmasını istemekte ve desteklemekteyiz.”