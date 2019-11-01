Trump, Erdoğan’ın ziyaretini istiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yaptığı davetin gerçekleşmesini istediğini söyledi.

Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi’nin 29 Ekim’de kabul ettiği ‘Ermeni soykırımı’ ve ‘Suriye harekatı’ tasarılarından sonra, Trump’ın davetiyle 13 Kasım’da yapmayı planladığı ziyaret hakkında ‘henüz karar vermediğini, bazı soru işaretleri olduğunu’ açıklamıştı. Kalın, Trump yönetiminden ziyaretin yapılması yönünde işaretler aldıklarını belirterek şöyle dedi: “Sayın Trump bu ziyaretin yapılmasını istiyor. Bize gelen mesajlar bu yönde.” Sözcü, Trump’ın iki üç kere tekrarladığı Suriye’den çekilme kararının her seferinde Erdoğan ile görüşmesinden sonra alındığını, Erdoğan’ın Trump’ı ikna etmeyi başardığını belirterek, “Ama sistem bir şekilde başkanın bu sözünü boşa çıkartacak hamleler yaptı” dedi. AA

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