ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray'da NTV muhabiri Hüseyin Günay'ın sorusuna yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan'la Patriot'ları konuşuyoruz" dedi.

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