"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

10 Eylül 2021, Cuma 10:48
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı İş Gücü İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 45,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 45,1 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 51,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 23,1, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 31,3 oldu.

Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 40,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 56,2'si hizmet sektöründe yer aldı

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi, artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6,0'ı inşaat, yüzde 56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Etiketler: TÜİK, işsizlik
Okunma Sayısı: 415
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    50 yıldır takım elbise ve kravatlı su satıyor

    "Hem ek, hem yeni atama bekliyoruz"

    NATO, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin soruşturma başlattı

    İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

    İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Türkiye dünyaya örnek oluyor

    “Büyüdük, ama işsiz kaldık“

    3,5 milyon kişi borcunu ödeyemiyor

    Salgında yalnız bırakıldık

    Esnaf: Patlama noktasına geldik

    Gözyaşları içinde anlattı

    23 bin 562 yeni Kovid-19 vakası daha

    İsrail polisi bir Filistinliyi ağır yaraladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

    Ukrayna'dan dünyaya çağrı: Rusya'ya baskı yapın

    'Salgınla mücadelede çıkarlar öne geçti'

    Satılık konutta fiyatlar zıpladı

    Biontech'in küçük çocuklar için hazırladığı aşı onaya sunulacak

    Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Psikolojik linç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bu dile alışmayın, alıştırmayın
    Osman Yiğit

    Dershanede kalmak
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman dosyası heyecanı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Yıllar erken mi bitti?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un Kur’ân’dan aldığı dersin en birinci esası
    Ali FERŞADOĞLU

    Kişileri hangi ölçülerle değerlendiriyoruz?
    H. Muharrem OKUR

    İzmir’de bulutlar dağılıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.