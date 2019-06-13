'Türk mürettabata tutuklama emri çıkarıldı' doğrulandı

Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten Türk gemisi mürettebatına yönelik tutuklama emri çıkarıldığı bilgisini doğruladı.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir yetkili, "Tutuklama kararlarının çıkarıldığını onaylayabiliriz." diyerek hakkında yakalama emri olanların sayısının 10'dan fazla olduğunu belirtti. Yetkili konu hakkında daha fazla bilgi vermedi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde sürdürdüğü petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını yapan geminin mürettebatı için tutuklama kararı çıkarıldığı bilgisi geçtiğimiz günlerde basında yer almış, Ankara bilginin doğru olması durumunda "gerekli cevabın verileceği" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Güney Kıbrıs tarafı söz konusu haberleri hemen doğrulamamıştı. Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarının paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, kendi karasuları olduğunu iddia ettiği bölgede egemenlik haklarının çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürerek Fatih sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 334

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.