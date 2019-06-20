"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Türk ve Yunan heyetleri arasındaki teknik görüşmeler tamamlandı

20 Haziran 2019, Perşembe 15:31
Milli Savunma Bakanlığından, Türk ve Yunan heyetleri arasında teknik düzeydeki görüşmelerin ikincisinin tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Türk ve Yunan heyetleri arasında teknik düzeydeki görüşmelerin ikincisinin tamamlandığı bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, iki ülke heyetleri arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin ikincisinin sona erdiği belirtildi.

Görüşmelerin yapıcı bir ortamda gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, "İki ülke arasında uygulanabilecek Güven Artırıcı Önlemler ve Ege Denizi'nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler görüşüldü." ifadesine yer verildi.

Bir başka açıklamada ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Yunanistan Heyet Başkanı'nı Milli Savunma Bakanlığında kabul ettiği belirtildi.

Güven Artırıcı Önlemler ve Ege Denizi’nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere, iki ülke heyetleri ilk görüşmeyi Atina'da yapmıştı.

AA

Etiketler: Türkiye, Yunanistan, Milli Savunma Bakanlığı
Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: İran büyük bir hata yaptı

    10 milyon İstanbullu sandığa gidecek

    "Filistinliler bir lokma ekmeğe talim etmezler"

    Yavuz sondaj gemisi Doğu Akdeniz yolcusu

    Kanser hastaları randevu bulamıyor

    FATİH Projesi çöp mü oldu?

    İmamoğlu: İşçilerin haklarını koruduğum için Sayıştay raporundayım

    Filistinliler kendi vatanlarında mülteci statüsünde kalıyor

    Fitch Ratings: Türkiye'de enflasyon düşüşte

    Türk ve Yunan heyetleri arasındaki teknik görüşmeler tamamlandı

    İBB'de 23 Haziran telaşesi: Binlerce çalışan sandık görevlisi yapıldı iddiası

    Eski Interpol başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını kabul etti

    BM: Türkiye, 5 yıldır dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke

    'Rum kesimi , adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz'

    Avrupa Konseyi seçim öncesi YSK üyeleri ile görüşecek

    İngiltere'den Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma planı

    Genelkurmay çatı davasında 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

    Yavuz gemisi temmuz ayında sondaja başlayacak

    Temsilciler Meclisi ABD başkanının askeri güç kullanma yetkisini iptal etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Finale doğru
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaybetme psikozu
    Ahmet BATTAL

    Doğrucu Davud’un yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Seçimin yenilenmesi anaforu...
    Genel

    Tarih bu zulmü unutmayacak
    Risale-i Nur'dan

    Asayişi bozamamalarının en büyük sebebi
    Ahmet Cemil Çökren

    Âhirette idarecilerin durumu
    Faruk ÇAKIR

    Kur’ân oku bizim için
    Süleyman KÖSMENE

    Nefsin hatasını beden hücreleri çeker mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.