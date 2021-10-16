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16 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Türkiye'de bin kişiden 95'i üniversite öğrencisi

16 Ekim 2021, Cumartesi 12:57
Türkiye’de son yıllarda üniversite sayısının hızla artmasıyla birlikte öğrenci sayısı da büyük artış gösterdi. Türkiye artık Avrupa’da nüfusa göre en çok üniversite öğrencisinin olduğu ülke.

2019 yılı itibariyle Türkiye’de bin kişiden 95’i üniversite öğrencisi. Türkiye bu alanda Avrupa’nın önde gelen ülkelerini açık farkla geride bırakıyor. Almanya ve Fransa’da bin kişiye düşen üniversite öğrenci sayısı 40. Bu oran İngiltere’de 39; Avrupa Birliği’nde (AB) ise 38.

Eğitim kalitesi ve iş bulma oranı ise başka bir tartışma konusu. Peki, Avrupa’da en çok üniversite öğrencisi hangi ülkelerde?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şubat ayındaki açıklamasında Türkiye’deki üniversite öğrenci sayısının Almanya’dan çok yüksek olduğunu şu sözlerle aktarmıştı: “Şansölye Merkel’e ‘Bizim 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var’ dediğimizde böyle bir üfledi, şaşırdı. Bizim eksiğimiz nerede? Keyfiyette”

AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2019 yılı verilerine göre Türkiye üniversite öğrenci oranında sadece Almanya’yı değil; tüm Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Eurostat’a göre Türkiye’de 2019 yılında 7 milyon 775 bin üniversite öğrencisi vardı. Türkiye’nin nüfusu ise 82 milyon 3 bindi. Bu da bin kişiden 95’inin üniversite öğrencisi olduğunu gösteriyor. Bu da ülkedeki her 10 kişiden neredeyse 1’inin üniversite öğrencisi olduğu anlamına geliyor.

Türkiye’yi sırasıyla Yunanistan (74), Kıbrıs (57), Norveç (54), Finlandiya (53), Danimarka (53) ve Hollanda (51) takip ediyor. AB ülkelerinin ortalaması ise 38. Buna göre AB’deki her bin kişiden 38’i üniversite öğrencisi.

Almanya’da ise 2019 yılında 3 milyon 296 bin üniversite öğrencisi vardı. Nüfusu ise 83 milyon 19 bin. Bin kişi başına düşen öğrenci sayısı 40.

Lüksemburg, Bosna-Hersek ve Slovakya listenin dibinde

Üniversite öğrencisinin en az olduğu ülke ise Lüksemburg. Bu ülkede bin kişiye sadece 12 öğrenci düşüyor. Bu oran Bosna-Hersek’te 25; Slovakya’da 26, Kuzey Makedonya ile Romanya’da 27 ve Macaristan’da 29. Eurostat’ın verileri lise sonrasındaki üniversite ve meslek yüksek okullarını kapsıyor.

Türkiye’nin eksiği nitelikte

Erdoğan Türkiye’de üniversite sayısının 76’dan 207’ye çıkarttıklarını açıkladı. Ancak Erdoğan’ın ifadesi ile “Türkiye’nin eksiği keyfiyette”. Eğitim durumlarına göre işsizlik oranları bu nitelik soruna işaret ediyor.

Eurostat’ın verilerine göre Türkiye’de 2018 yılında ilköğretim mezunlarının işsizlik oranı yüzde 9,1. AB ortalaması ise yüzde 12,5. Yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranında ise Türkiye yüzde 9,8 ile 35 ülke içinde 5. sırada yer alıyor. AB ülkelerinin ortalaması ise yüzde 3,9. İşsizliğin yükseköğretimde, ilköğretimden fazla olduğu tek ülke Türkiye.

Türkiye’de 4 işsizden 1’i üniversite mezunu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de üniversite mezunu işsizlerin sayısı 15 senede 10 kat arttı; 4 işsizden 1’i üniversite mezunu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, üniversite, öğrenci
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