Türkiye’deki eğitim sistemi bildiğiniz gibi

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci kanaat döneminin, köklü sorunlara kalıcı çözümler getirecek adımların beklentisiyle sona erdiğini bildirdi.

Eğitim-Bir-Sen açıklamasında. “Üç yıllık hizmet süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlere yer değişikliği hakkı tanınması, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun taslağının hazırlanması, öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerine ilişkin bir çalıştay yapılması gibi bazı adımların dışında beklentileri karşılayacak bir iş ve işlem hayata geçirilmemiştir. Sözleşmeli öğretmenlerin kadro ve eşit haklar beklentisinin karşılanmaması, 3600 ek gösterge artışı sözünün gereğinin yerine getirilmemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili belirsizlik, öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerine ilişkin bir sistemin oluşturulmaması, unvan değişikliği sınavları konusunda somut bir girişimde bulunulmaması gibi pek çok sorun çözüm bekliyor” denildi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi sebebiyle yaptığı açıklamasında, eğitim-öğretim yılının başında eğitimin sorunlarını sıraladıklarını, öncelikle meselelerin bir an önce düzeltilmesini talep ettiklerini ancak ne yazık ki birçok sorun hala ortada durduğunu söyledi.

Ankara - Recep Gören