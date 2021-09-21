Türkiye, internette hür değil

ABD merkezli insan hakları kuruluşu Freedom House’un “2021 İnternette Özgürlük” raporu yayımlandı.

Raporda, Türkiye’de internet kullanımı “Erişim engeli”, “İçerik sınırlaması” ve “Kullanıcı hakları ihlalleri” başlıkları altında incelendi. 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede Türkiye, “Erişim engeli” başlığında 15 puan, “İçerik sınırlaması” başlığında 10 puan ve “Kullanıcı hakları ihlâllerinde” 9 puan aldı ve toplam 34 puanla “özgür değil” sınıflandırmasında yer aldı. Değerlendirmede, toplamda 70-100 arası puan “özgür”, 40-69 arası “kısmen özgür”, 0-39 arası “özgür değil” anlamına geliyor. Raporda, “AKP hükümeti, 2016’daki darbe girişiminden sonra muhaliflere geniş kapsamlı bir baskı uyguladı. 2017’de kabul edilen anayasa değişiklikleri, gücü Cumhurbaşkanı’nın elinde topladı” değerlendirmesi yapıldı. DW Türkçe’de yer alan habere göre raporda Türkiye, dünya genelinde 59’uncu sırada yer alarak Avrupa’da internet satın alınabilmede en düşük puana sahip ülke olmaya devam ediyor.

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